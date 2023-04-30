نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الزهور السنوي (صور)

أقامت محافظة الإسماعيلية، الأحد، الاحتفال السنوي بأعياد الربيع والذي تضمن كرنفال العربات المزينة بالزهور وحفلة أميرات الفراولة ومعرض للزهور، الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية سنويًّا في فصل الربيع وإعلانًا عن استعداد المحافظة لاستقبال الموسم السياحي لفصل الصيف، بحضور أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات.

أقيم الكرنفال بشارع محمد علي، وسط حشد جماهيري كبير، وبمشاركة نحو ١٨ سيارة مزينة بالزهور ومجسمات ولوحات فنية تمثل مراكز ومدن المحافظة وأحياء المدينة وأهم المشروعات المقامة على أرض الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة هيئة قناة السويس وعدد من الشركات الخاصة لأول مرة.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة بهذا الكرنفال تعلن عن موسم الصيف، واستعدادها لاستقبال ضيوفها من جميع المحافظات لقضاء فترات ممتعة، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المديريات لاستقبال ضيوف الإسماعيلية.

وانطلقت الاحتفالات الساعة الرابعة عصرًا من أمام ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، بافتتاح "عصام" لمعرض الزهور والذي يستمر لمدة ٣ أيام، وشارك فيه جهاز التطوير والتجميل ومديرية الزراعة بالإسماعيلية وعدد من المشاتل الخاصة، تلاه ديفلية العربات المزينة بالورود، والذي يمثل عدة جهات حكومية وبعض الشركات الخاصة.



كما تم الاحتفال بأميرات الفراولة من بنات الإسماعيلية الصغار كما هو معتاد في هذا الاحتفال، والذي يمثل إرث ثقافي وتقليد مميز تشتهر به محافظة الإسماعيلية وارتبطت به الأجيال المختلفة.

وضمَّ الاحتفال أيضًا فقرات فنية وترفيهية مختلفة، مصحوبة بماسكات وعرائس لرسم البهجة على وجوه الأطفال والكبار.