الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الزهور السنوي (صور)

أرشيفية
أرشيفية

أقامت محافظة الإسماعيلية، الأحد، الاحتفال السنوي بأعياد الربيع والذي تضمن كرنفال العربات المزينة بالزهور وحفلة أميرات الفراولة ومعرض للزهور، الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية سنويًّا في فصل الربيع وإعلانًا عن استعداد المحافظة لاستقبال الموسم السياحي لفصل الصيف، بحضور أحمد عصام  الدين نائب المحافظ، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات.

أقيم الكرنفال بشارع محمد علي، وسط حشد جماهيري كبير، وبمشاركة نحو ١٨ سيارة مزينة بالزهور ومجسمات ولوحات فنية تمثل مراكز ومدن المحافظة وأحياء المدينة وأهم المشروعات المقامة على أرض الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة هيئة قناة السويس وعدد من الشركات الخاصة لأول مرة.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة بهذا الكرنفال تعلن عن موسم الصيف، واستعدادها لاستقبال ضيوفها من جميع المحافظات لقضاء فترات ممتعة، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع  المديريات لاستقبال ضيوف الإسماعيلية.

وانطلقت الاحتفالات الساعة الرابعة عصرًا من أمام ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، بافتتاح "عصام" لمعرض الزهور والذي يستمر لمدة  ٣ أيام، وشارك فيه جهاز التطوير والتجميل ومديرية الزراعة بالإسماعيلية وعدد من المشاتل الخاصة، تلاه ديفلية العربات المزينة بالورود، والذي يمثل عدة  جهات حكومية وبعض الشركات الخاصة.

كما تم الاحتفال بأميرات الفراولة من بنات الإسماعيلية الصغار كما هو معتاد في هذا الاحتفال، والذي يمثل إرث ثقافي وتقليد مميز تشتهر به محافظة الإسماعيلية وارتبطت به الأجيال المختلفة.

وضمَّ الاحتفال أيضًا فقرات فنية وترفيهية مختلفة، مصحوبة بماسكات وعرائس لرسم البهجة على وجوه الأطفال والكبار.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

قمة التنمية والسلام والسلاح

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

اختل توازنه.. التحريات تكشف سبب سقوط أجنبي من علو بالجيزة

نائبة: "قلوبنا قبل بيوتنا ستظل مفتوحة لأشقائنا السودانيين"

أمن الجيزة يبحث عن سر جثة سيدة حديقة الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة