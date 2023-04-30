الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بحي الجناين في السويس

جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة

تواصل محافظة السويس تنفيذ قرارات الإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء المخالف.

وتابع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر جهود رؤساء أحياء السويس الخمسة: السويس، الأربعين ،  فيصل،  عتاقة والجناين، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة.

وأعلنت رئاسة حي الجناين في محافظة السويس، أن مسئولي تنفيذ حملات الإزالة تمكنوا من تنفيذ 38 قرار إزالة للتعديات علي أراضي الدولة، بنطاق حي الجناين.

وذكر مسئول بحي الجناين أن تنفيذ قرارات الإزالة تم بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن السويس، وبمشاركة مختلف الجهات المعنية.

وأضاف المسئول أن اللواء عبد المجيد صقر شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخالفين.

وأشار بيان صادر عن حي الجناين، إلى ان الحالات التي أزيلت اليوم تمت في إطار تنفيذ الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضي و أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني المخالفة للقانون.

وأوضح البيان أن الحالات التي تمت إزالتها كان صدر لها قرارات إزالة، وان هذه الحالات التي تم تنفيذها عددها 38 قرارا لإزالة التعديات علي أراضي أملاك دولة بمساحة تقدر ب 2705 مترا مربعا بمنطقة ابو سيال بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس.

وذكر البيان أن حملة تنفيذ قرارات الإزالة تمت تحت اشراف اللواء احمد شاكر والجهاز المعاون له تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بشأن تنفيذ القانون لإزالة التعديات والمخالفات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء الصادر لها قرارات ازالة، وبمتابعة من مدير امن السويس اللواء عبد الرحمن هريدي.

 وحضر تنفيذ الإزالة خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة و عاليا فريد مستشار المحافظ لشئون الأحياء.

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السويس الجناين حملة إزالة

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