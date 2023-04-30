الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين يعلن الإفراج عن رؤوف عبيد: شكرًا للجهود المبذولة في هذا الملف

خالد البلشي
خالد البلشي

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الإفراج عن الزميل الصحفي رؤوف عباس عبيد اليوم.

وقال في بيان له:"شكرًا معالي النائب العام وشكرًا لكل جهد يبذل للإفراج عن الزملاء المحبوسين.

ولفت: “يأتي القرار بعد يوم من رفع الحجب عن موقع درب قبل أيام من انطلاق الحوار الوطني والذي نتمنى أن يكون من ضمن نتائجه  الإفراج عن باقي الزملاء المحبوسين ورفع الحجب عن باقي المواقع”.

أعلن كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي بدء إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا، واثمن السقا الدعم الدائم الذي يقدمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني للجنة العفو الرئاسي ولجهود الإفراج عن سجناء الرآي.

كما تقدم بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية لدعمهم الدائم لمسيرة تصفية ملف سجناء الرآي بشكل نهائي.

وأكد السقا أن الإفراجات ستستمر وسيتم التواصل مع المفرج عنهم لبدء عملية الدمج المجتمعي.

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