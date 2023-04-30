"الدعم السريع" توافق على تمديد الهدنة الإنسانية بالسودان 72 ساعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وكالة رويترز، بأن ميليشيا الدعم السريع تقول إنها توافق على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة اعتبارًا من منتصف الليلة.

وفي وقت سابق أكد الجيش السوداني أن ميليشيا الدعم السريع تواصل انتهاك الهدنة المعلنة، موضحًا أن المتمردين يواصلون تحريك أرتال من الغرب نحو العاصمة الخرطوم.

وأضاف الجيش السوداني أن المتمردين حولوا مستشفى شرق الميل إلى ثكنة عسكرية، كما أنهم يواصلون القصف العشوائي ونهب الممتلكات.

كما أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الوفيات جراء الاشتباكات إلى 425 مدنيًا بالإضافة إلى 2091 حالة إصابة بين المدنيين.