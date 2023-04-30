أبرزهم الحجار وخيرت وأنغام والهضبة.. "الدستور" ترصد حفلات النجوم خلال مايو

يشهد شهر مايو عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة، لنخبة كبيرة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي، لانتعاش السوق الغنائي بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، «الدستور» ترصد جدول الحفلات الخاص بنجوم الغناء خلال شهر مايو.

الحجار

يستعد النجم علي الحجار، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، بمشاركة فرقته الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

عمر خيرت

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، لإحياء سلسلة من الحفلات خلال شهر مايو، بمشاركة الأوركسترا وقيادة المايسترو ناير ناجي، الحفل الأول من المقرر إقامته يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

أما الحفل الثاني سيقام يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، داخل القاعة الكبرى بالمتحف المصري الكبير، ويقام هذا الحفل بشكل خيري لصالح إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المقرر أن تعود نسبة كبيرة من تذاكر الحفل لصالح هذه المؤسسة.

كما يحيي حفلين ضخمين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أصالة و جورج وسوف

تأتى النجمة السورية أصالة، إلى القاهرة، خلال أيام، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، فى حديقة متحف الحضارات، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو.

وفى نفس اليوم، الجمعة الموافق 5 مايو يحيي النجم السوري جورج وسوف، حفلا ضخما على مسرح دار الأوبرا في دبي، بينما تحيي الفنانة ميريام فارس، حفلا كبيرا، فى عمان.

عمرو دياب

يلتقى النجم عمرو دياب، بجمهوره من خلال حفلين ضخمين، فى نفس الشهر، يقام الأول يوم 12 مايو على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم يسافر إلى الكويت لإحياء الحفل الثاني، يوم 18 مايو على مسرح أرينا الكويت.

أنغام وتامر عاشور

ومن جانبها تسافر النجمة أنغام، إلى الكويت، خلال أيام لإحياء حفلين ضخمين، بمشاركة الأوركسترا وقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، ويقام الحفل الأول يوم 11 مايو المقبل، ويشاركها خلاله المطرب تامر عاشور، ويقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور، أما الحفل الثاني ستحييه «أنغام» على مسرح الأرينا بالكويت، ضمن برنامج فني مميز تجهز له أنغام لحفلات الصيف، فى معظم الدول العربية، يوم 20 مايو المقبل، وكانت أنغام قد أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت: «أهل الإمارات الحبيبة وحشتوني، في انتظار لقائكم بكل الحب والشوق في دبي دار الحي يوم 20 مايو».

جولة غنائية لـ محمد رمضان

يجهز النجم محمد رمضان، لجولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحيي ثلاث حفلات الأولى بولاية كاليفورنيا يوم 5 مايو، وفى اليوم التالي يلتقى رمضان جمهوره بولاية تكساس يوم 6، ثم يختتم جولته بحفلات ضخما بولاية نيو جيرسي يوم 13 مايو.

محمد فؤاد وأحمد سعد

يستعد كلا من النجم أحمد سعد والنجم محمد فؤاد، لإحياء حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، يوم 25 مايو على مسرح بنش مارك.

إليسا

تستعد كل من النجمتين إليسا وأصالة لإحياء حفلاً غنائيًا مشتركًا، على أحد المسارح الكبرى بالكويت، وذلك يوم 13 مايو المقبل، ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور.

شيرين

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أنها ستحيي حفلًا ضخمًا يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل، في المملكة العربية السعودية.

نجوى كرم

بينما تحيي نجوى كرم، حفلا ضخما فى قصر الامارات، بمدينة أبوظبي، وذلك يوم 6 من نفس الشهر.

شارموفرز وعفرتو

تحيي فرقة شارموفرز حفلا غنائيا مع مطرب الراب عفروتو يوم 12 مايو المقبل، في أحد المولات الكبرى بمدينة السادس من اكتوبر.