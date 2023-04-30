"مصر الحديثة": قانون حيازة الحيوانات الخطرة يحقق الأمن وسلامة المجتمع

قدم النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحديثة، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

جاء ذلك على هامش كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة لمناقشة مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وأضاف رئيس برلمانية مصر الحديثة في كلمته، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي وقانوني لحيازة الحيوانات الخطرة وتحديد الشروط الواجب توافرها والجهات التي يمكن أن تصدر التصريح، كما أنه يحدد كيفية حيازة الكلاب غير الخطرة والشروط الواجب توافرها.

وأردف النائب هشام هلال أن مشروع القانون حدد أساليب التعامل مع الكلاب الضالة مما يحقق الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.