الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر الحديثة": قانون حيازة الحيوانات الخطرة يحقق الأمن وسلامة المجتمع

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال

قدم النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحديثة، الشكر  للجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

جاء ذلك على هامش كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة لمناقشة مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وأضاف رئيس برلمانية مصر الحديثة في كلمته، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي  وقانوني لحيازة الحيوانات الخطرة وتحديد الشروط الواجب توافرها والجهات التي يمكن أن تصدر التصريح، كما أنه يحدد كيفية حيازة الكلاب غير الخطرة والشروط الواجب توافرها.

وأردف النائب هشام هلال أن مشروع القانون حدد أساليب التعامل مع الكلاب الضالة مما يحقق الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. 

الثروة الحيوانية الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب احمد السجيني الجلسة العامة الرى والأمن الغذائى الدكتور حنفي جبالي النائب هشام هلال

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

الرئيس السيسى يدعو رئيس وزراء اليابان لحضور افتتاح المتحف الكبير

عريس طنطا أمام النيابة: "خربت بيتي بإيدى وهى كانت حب عمرى"

دراسة: 6% فقط من دول العالم توفر لمواطنيها احتياجاتهم من الغذاء والطاقة بطرق مستدامة

الرئيس السيسى يدعو الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة