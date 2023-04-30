الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس متهمين بسرقة الوحدة المحلية لقرية فنارة بالإسماعيلية 4 أيام

حبس متهمين
حبس متهمين

أصدرت نيابة فايد قرارا بحبس المتهمين في واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل مخزن الوحدة المحلية لقرية فنارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورد لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من الخفير المسئول عن المخزن بالوحدة المحلية لقرية فنارة الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة 9 أسطوانات غاز وأسطوانة أكسجين وماكينة شفط مياه غاطسة وماتور مياه من المخزن.
 
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات من النقباء أحمد عوض الله ومحمد عبدالباسط وأحمد حمدي حول الواقعة أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرضهم على النيابة أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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