الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة شيرين عليش: عمال مصر هم أساس التقدم والازدهار

شيرين عليش
شيرين عليش

هنأت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم، مضيفة أن الاحتفال بالعمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لهم لما يقدمونه من إسهامات وجهد فى شتى ربوع مصر من أجل استكمال النهضة الشاملة والارتقاء بالوطن وبناء مستقبل أفضل، وهم عماد الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة. 

وأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن عمال مصر هم أساس التقدم والازدهار وحجر الأساس فى قاطرة التنمية فى مختلف المجالات، ودفع مسيرة الإنتاج والعمل على رفعة الوطن، مشيرة إلى أن عيدهم سيظل شاهدا على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن وتحقيق كم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، بالرغم من الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد وحرصوا على اتقان العمل لأنهم يدركون أن بالعمل تبنى الأمم. 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو يعطى ملف العمال اهتماما بالغا وحصلوا على امتيازات عديدة ، سواء من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وذلك من أجل رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، بجانب دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا السابقة. 

ولفتت النائبة إلى أنه تم اتخاذ حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي حول رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج وهذا يعد انتصار لحقوق العمال، بالإضافة إلى أن البرلمان حريص على إخراج قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن حقوق العمال ويحدد واجباتهم ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة شيرين عليش النهضة الشاملة بناء الجمهورية الجديدة حقوق العمال شيرين عليش

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

سقوط هارب من 19 سنة سجنًا وغرامة 5 ملايين جنيه بعين شمس

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه المصري

حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. والجدول المعتمد

"طفولة مطروح" تشارك فى مؤتمر الطفل العربى وتغيرات المناخ بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوي منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة