حبس عاطل يروج حشيش فى مدينة بدر

أمرت نيابة بدر الجزئية، اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كميات من المواد المخدرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة بدر.

وعثر بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرامًا، مبلغ مالى، هاتفي محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.