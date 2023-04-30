الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة عروسين وفتاة في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب عروسان وشقيقة العريس، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة العروسين ودراجة بخارية بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول " دينا ج ل" 21 عامًا مصابة بسحجات وكدمات و" إسلام ح م" 28 عامًا مصابًا بجرح قطعي بالرأس وسحجات وشقيقته "لمياء" 25 عامًا مصابة بسحجات وكدمات.

وتبين من التحريات حدوث إصابة العروسين وشقيقة العريس إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق اولاد صقر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سيارة العروسين محافظة الشرقية حادث تصادم عروسان

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