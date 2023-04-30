شروط التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر.

وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار موضوع بحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر، علي أن يكون فتح باب تقديم الأبحاث ممتد حتي موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023.

كما أعلنت الجامعة قيمة جوائز المسابقة حيث بلغت قيمة جوائز المسابقة 70 ألف جنيه للفائزين.

13 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي، 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني ، 10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل منها 2000 جنيه.

أما عن شروط المسابقة جاءت كالتالي:

- اختيار موضوع المسابقة لهذا العام يهدف إلى التركيز على العمل الأهلي التنموي في مصر، وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

- على ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على أي من جوائز الوقف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

جدير بالذكر أن مسابقة "الفنجري البحثية" تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005، وتكون مُتاحة أمام جميع المواطنين والباحثين من مختلف الأعمار والجهات بمصر، وتتم من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري.