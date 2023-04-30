"دينية النواب" تناقش عدم تثبيت الأئمة والخطباء المتعاقدين مع وزارة الأوقاف

تعقد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تصدع مئذنة مسجد محلة أبو على "الجامع الكبير" مركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، مما ينذر بضياع الأثر الإسلامي، بالإضافة إلى طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هانى مصطفى خضر و أحمد حجازى، بشأن عدم تثبيت الأئمة والخطباء المتعاقدين مع وزارة الأوقاف بنظام الأجر مقابل العمل وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب سعودى عبدالرحمن عبدالغفار، بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين المعينين بالأوقاف منذ عام 2010 بمحافظة المنيا وإعطائهم حقوقهم

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة جيهان مصطفى والنائب مصطفى منصور البيومى، بشأن العائق الذي تمثله وزارة الأوقاف فى استمرار عملية تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مصر القديمة، وخاصة منطقة المنيل (طبطباى).

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.