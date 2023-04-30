الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "إسكان البرلمان" تناقش 6 طلبات إحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحي

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الأحد، وذلك لمناقشة 6 طلبات احاطة بشأن عدم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة حجر النواتية بمحافظة الإسكندرية، وكذلك ارتفاع تكلفة مقايسة إعادة الشيء لأصله للمشروع وبشأن استمرار صب مياه الصرف الصحى فى مياه البحر بمحافظة الإسكندرية وانقطاع مياه الشرب بخط (1000) عن مدينة العريش محافظة جنوب سيناء.

كما تناقش طلب إحاطة بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحى لقرى وتوابع وعزب بندر طامية، محافظة الفيوم وعدم توصيل خدمة الصرف الصحى لبعض المناطق بقرية حجامة- مركز فارسكور، محافظة دمياط وعدم تشغيل محطة الصرف الصحى بقرية الشرقى بهجور نجع العقولة مركز نجع حمادى – محافظة قنا

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

وينظر المجلس أيضا، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة والمقدمة من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره، وعن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

وكذلك الطلب المقدم من النائب خالد بدوي، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكاني المطرد، وعن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو في الإنتاج السمكي.

إسكان البرلمان الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب الدكتور حنفي جبالي الصرف الصحي المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة صفاء جابر عيادة النائب خالد بدوي

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