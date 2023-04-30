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مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-4-2023 والقنوات الناقلة



ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-4-2023 والقنوات الناقلة لها على القمر الصناعي نايل سات.





مباريات الكونفدرالية الأفريقية

أسيك ميموزا الإيفواري ضد الاتحاد المنستيري التونسي الساعة 6:00 مساءً على bein sports hd.

مارومو جالانتس ضد بيراميدز المصري الساعة 6:00 مساءً على bein sports hd.

يانج أفريكانز التنزاني ضد ريفرز يونايتد النيجيري الساعة 6:00 مساءً على bein sports hd.

الجيش الملكي المغربي ضد اتحاد العاصمة الجزائري الساعة 9:00 مساءً على bein sports hd.





مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام ضد مانشستر سيتي الساعة 3:00 عصرًا على bein sports hd.

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا الساعة 3:00 عصرًا على bein sports hd.

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون الساعة 3:00 عصرًا على bein sports hd.

بورنموث ضد ليدز يونايتد الساعة 3:00 عصرًا على bein sports hd.

ليفربول ضد توتنهام هوتسبير الساعة 7:30 مساءً على bein sports hd.









مباريات الدوري الإسباني

قادش ضد فالنسيا الساعة 2:00 ظهرًا على bein sports hd.

فياريال ضد سيلتا فيجو الساعة 4:15 عصرًا على bein sports hd.

إسبانيول ضد خيتافي الساعة 6:30 مساءً على bein sports hd.

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد الساعة 9:00 مساءً على bein sports hd.



مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد لاتسيو الساعة 12:30 ظهرًا على abu dhabi sports.

ساسولو ضد إمبولي الساعة 3:00 عصرًا على abu dhabi sports.

كريمونيزي ضد هيلاس فيرونا الساعة 3:00 عصرًا على abu dhabi sports.

فيورنتينا ضد سامبدوريا الساعة 6:00 مساءً على abu dhabi sports.

بولونيا ضد يوفنتوس الساعة 8:45 مساءً على abu dhabi sports.