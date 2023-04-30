مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-4-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-4-2023 والقنوات الناقلة
ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-4-2023 والقنوات الناقلة لها على القمر الصناعي نايل سات.
مباريات الكونفدرالية الأفريقية
أسيك ميموزا الإيفواري ضد الاتحاد المنستيري التونسي الساعة 6:00 مساءً على bein sports hd.
مارومو جالانتس ضد بيراميدز المصري الساعة 6:00 مساءً على bein sports hd.
يانج أفريكانز التنزاني ضد ريفرز يونايتد النيجيري الساعة 6:00 مساءً على bein sports hd.
الجيش الملكي المغربي ضد اتحاد العاصمة الجزائري الساعة 9:00 مساءً على bein sports hd.
مباريات الدوري الإنجليزي
فولهام ضد مانشستر سيتي الساعة 3:00 عصرًا على bein sports hd.
مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا الساعة 3:00 عصرًا على bein sports hd.
نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون الساعة 3:00 عصرًا على bein sports hd.
بورنموث ضد ليدز يونايتد الساعة 3:00 عصرًا على bein sports hd.
ليفربول ضد توتنهام هوتسبير الساعة 7:30 مساءً على bein sports hd.
مباريات الدوري الإسباني
قادش ضد فالنسيا الساعة 2:00 ظهرًا على bein sports hd.
فياريال ضد سيلتا فيجو الساعة 4:15 عصرًا على bein sports hd.
إسبانيول ضد خيتافي الساعة 6:30 مساءً على bein sports hd.
بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد الساعة 9:00 مساءً على bein sports hd.
مباريات الدوري الإيطالي
إنتر ميلان ضد لاتسيو الساعة 12:30 ظهرًا على abu dhabi sports.
ساسولو ضد إمبولي الساعة 3:00 عصرًا على abu dhabi sports.
كريمونيزي ضد هيلاس فيرونا الساعة 3:00 عصرًا على abu dhabi sports.
فيورنتينا ضد سامبدوريا الساعة 6:00 مساءً على abu dhabi sports.
بولونيا ضد يوفنتوس الساعة 8:45 مساءً على abu dhabi sports.