السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الأسباني 2023

الدوري الأسباني
الدوري الأسباني

ترتيب الدوري الأسباني 2023 قبل مباريات اليوم حيث انطلقت الجولة الـ 32 من "الليجا" الأسبانية أمس بمباراة أوساسونا وريال سوسيداد وانتهت بفوزه الأخير بهدفين نظيفين، ليستأنف الدوري الأسباني مباريات الجولة الحالية اليوم وغدا، وتنتهي يوم الاثنين مباريات هذه الجولة، ويهتم الكثير من الأشخاص بمعرفه ترتيب الدوري الأسباني 2023 قبل مباريات اليوم التي تضم عدد من المباريات الهامة منها لقاء ريال مدريد والميريا وبرشلونه وريال بتيس.

ترتيب الدوري الأسباني 2023 

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل 

خسر 

له

عليه

الفارق

النقاط

1

برشلونة

31

24

4

3

55

11

+44

76

2

ريال مدريد

31

20

5

6

65

28

+37

65

3

أتليتكو مدريد

31

19

6

6

50

23

+27

63

4

ريال سوسيداد

32

17

7

8

41

29

+12

58

5

فياريال

31

15

5

11

43

32

+11

50

6

ريال بيتيس

31

14

7

10

39

33

+6

49

7

أتليتيكو بلباو

31

13

7

11

42

31

+11

46

8

رايو فاييكانو

32

11

11

10

38

37

+1

44

9

أوساسونا

32

12

8

12

29

34

-5

44

10

جيرونا

31

11

8

12

48

45

+3

41

11

إشبيلية

31

11

8

12

38

45

-7

41

12

ريال مايوركا

31

11

7

13

30

34

-4

40

13

سيلتا فيغو

31

10

9

12

37

42

-5

39

14

بلد الوليد

31

10

5

16

27

50

-23

35

15

ألميريا

31

9

6

16

38

53

-15

33

16

فالنسيا

31

9

6

16

34

37

-3

33

17

قادش

31

7

11

13

23

43

-20

32

18

خيتافي

31

7

10

14

29

41

-12

31

19

إسبانيول

31

6

10

15

37

53

-16

28

20

إلتشي

32

2

8

22

20

62

-42

14

تشكيل ريال مدريد.. عودة كورتوا وبنزيما أمام ألميريا

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا فى الدورى الإسبانى.. عودة بنزيما وكورتوا

برشلونة تتشبث بالصدارة  

ويتشبث فريق برشلونة بصدارة جدول الدوري الاسباني بفارق تجاوز العشر نقاط عن نظيره ومنافسه فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما يتصارع الريال مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث على الوصافة حيث أن الفارق بينهما نقطتين فقط.

ترتيب الدوري الأسباني 2023 قبل مباريات اليوم ترتيب الدوري الإسباني مباريات اليوم برشلونة ريال مدريد

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