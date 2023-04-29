ترتيب الدوري الأسباني 2023 قبل مباريات اليوم حيث انطلقت الجولة الـ 32 من "الليجا" الأسبانية أمس بمباراة أوساسونا وريال سوسيداد وانتهت بفوزه الأخير بهدفين نظيفين، ليستأنف الدوري الأسباني مباريات الجولة الحالية اليوم وغدا، وتنتهي يوم الاثنين مباريات هذه الجولة، ويهتم الكثير من الأشخاص بمعرفه ترتيب الدوري الأسباني 2023 قبل مباريات اليوم التي تضم عدد من المباريات الهامة منها لقاء ريال مدريد والميريا وبرشلونه وريال بتيس.

ترتيب الدوري الأسباني 2023

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 31 24 4 3 55 11 +44 76 2 ريال مدريد 31 20 5 6 65 28 +37 65 3 أتليتكو مدريد 31 19 6 6 50 23 +27 63 4 ريال سوسيداد 32 17 7 8 41 29 +12 58 5 فياريال 31 15 5 11 43 32 +11 50 6 ريال بيتيس 31 14 7 10 39 33 +6 49 7 أتليتيكو بلباو 31 13 7 11 42 31 +11 46 8 رايو فاييكانو 32 11 11 10 38 37 +1 44 9 أوساسونا 32 12 8 12 29 34 -5 44 10 جيرونا 31 11 8 12 48 45 +3 41 11 إشبيلية 31 11 8 12 38 45 -7 41 12 ريال مايوركا 31 11 7 13 30 34 -4 40 13 سيلتا فيغو 31 10 9 12 37 42 -5 39 14 بلد الوليد 31 10 5 16 27 50 -23 35 15 ألميريا 31 9 6 16 38 53 -15 33 16 فالنسيا 31 9 6 16 34 37 -3 33 17 قادش 31 7 11 13 23 43 -20 32 18 خيتافي 31 7 10 14 29 41 -12 31 19 إسبانيول 31 6 10 15 37 53 -16 28 20 إلتشي 32 2 8 22 20 62 -42 14

برشلونة تتشبث بالصدارة

ويتشبث فريق برشلونة بصدارة جدول الدوري الاسباني بفارق تجاوز العشر نقاط عن نظيره ومنافسه فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما يتصارع الريال مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث على الوصافة حيث أن الفارق بينهما نقطتين فقط.