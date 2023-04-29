وزير المالية السودانى: جهود مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار

أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات تبذل مع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار.

جاءت تصريحات إبراهيم فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال وزير المالية السوداني: "‏نعمل مع طرفي القتال وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني".

وأشار إبراهيم إلى أن هناك جثثًا على الأرض وجرحى يحتاجون للوصول إلى المستشفيات.

وأكد وزير المالية السوداني أن العاملين في المجال الصحي يحتاجون الوصول إلى المستشفيات لأداء عملهم.

"الصحة السودانية" تسجل 528 حالة وفاة منذ اندلاع الاشتباكات

وفى وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة السودانية، عن آخر إحصائيات القتلى والمصابين منذ اندلاع الاشتباكات.

وأعلنت الصحة السودانية، السبت، عن تسجيل 528 حالة وفاة وإصابة أكثر من 4599 شخصًا منذ اندلاع الاشتباكات، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأشارت الصحة السودانية فى بيان لها، إلى تسجيل 7 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 27 أبريل، دون تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفيات، معلنة عن تسجيل 528 وفاة و4599 إصابة منذ بداية الاشتباكات في جميع المستشفيات بولايات السودان.

وأضافت الصحة السودانية أن الاشتباكات المسلحة تسببت في تدمير مستشفى الجنينة الرئيسي بولاية غرب دارفور، وإتلاف ما به من ممتلكات وعربات وأجهزة، كما تسببت في وفيات كبيرة لم يتم حصر تقرير نهائي بها.

وأوضحت الصحة السودانية أن هناك تنسيقًا مع عدد من الأطراف والمنظمات لإعادة تشغيل الخدمات الطبية بالولاية حال استتباب الأمور الأمنية.

كما ذكرت الصحة السودانية أن هناك ترتيبًا مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالات الصحية، لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركتها معهم.