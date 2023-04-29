"دايمًا فى ضهركوا".. الهجرة تكشف رسالة الدولة للمصريين بالسودان

كشفت سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن رسالة الدولة المصرية للمصريين بالسودان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك 10 آلاف من الجالية المصرية في السودان، وعدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان حتى الأمس وصل إلى 6399.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر هي الجالية الأكبر على مستوى السودان، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل بتكامل كبير وتنسيق تام حتى تنجح عملية الإجلاء، متابعة: "إحنا دايمًا في ضهركو".