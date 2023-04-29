السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة.. المصري البورسعيدي يهزم الإسماعيلي بهدفين ويتأهل إلى نصف النهائي

الإسماعيلي والمصري
الإسماعيلي والمصري

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة عقب الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي.

المصري افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة بعد خطأ من الحارس محمد كوكو في تشتيت الكرة قبل أن يضغط عليه لتصطدم الكرة باللاعب رجل عمران وتسكن الشباك.

وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني لصالح المصري البورسعيدي بعد تلقيه تمريرة رائعة خلف المدافعين لينفرد بالحارس ويضع الكرة على يسار الحارس داخل المرمى.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من جانب الفريق البورسعيدي، الذي أهدر أكثر من فرصة سهلة على مدار شوطي اللقاء.

وكانت أخطر الكرات في نهاية المباراة، بعدما توغل عبد الرحيم دغموم بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر من فوق الحارس ولكن شتتها المدافع محمد هاشم قبل عبورها خط المرمى.

وحاول لاعبو الإسماعيلي على استحياء طوال المباراة، لكن بدون أي خطورة على مرمى فريق المصري البورسعيدي.

وكانت أخطر كرات الدراويش في الدقيقة 76 بعد ركلة ثابتة سددها صالح جمعة وتصدى لها عصام ثروت حارس المصري.

بهذا الفوز، يتأهل المصري البورسعيدي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة.
 

المصرى البورسعيدى الاسماعيلى كأس الرابطة رجب عمران

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