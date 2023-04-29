غدا.. افتتاح الدورة السادسة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى

تفتتح النقابة العامة للمحامين، غدًا الأحد، دورة معهد المحاماة السادسة بالقاهرة الكبرى، بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، وذلك بجلسة افتتاحية لنقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة، في تمام الساعة 12 ظهرا، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

كما تعقد الجلسة الافتتاحية، لنقابات حلوان وشبرا الخيمة وشمال الجيزة وجنوب الجيزة (6 أكتوبر)، يوم الأربعاء الموافق الثالث من مايو، من الساعة 12 حتى 2 ظهرًا، بمقر انعقاد المعهد، بالنادي النهري للمحامين في المعادي، على أن يتم الإعلان عن موعد المحاضرات في حفل الافتتاح.

فيما أعلن النقيب العام عبد الحليم علام، أنه إلحاقًا بالبيان الصادر أمس في الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات بمحافظة الإسكندرية، تم إضافة بند ثالث ينص على ما تم الاتفاق عليه بشأن تعديل نسب تحصيل التصديق على العقود للنقابة العامة، والفرعية، والمحامي، على أن يتم تطبيقه بداية مايو المقبل.

جاء ذلك في ظل أن البيان الصادر أمس أغفل ما تم الاتفاق عليه بشأن تعديل نسب تحصيل العقود، وهي كالتالي:

- يخصص نسبة ٧٠% لصالح النقابة العامة بدلًا من ٧٥%.

- ونسبة ٢٠% لصالح النقابة الفرعية بدلًا من ٢٥%.

- ونسبة ١٠% لصالح المحامي محرر العقد، والموقع عليه.



ومن المقرر أن يسري العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من ١ / ٥ / ٢٠٢٣، مع التزام النقابات الفرعية بهذه النسب دون زيادة أو نقصان.

فيما وصف حسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، والذي عقد بمحافظة الإسكندرية أمس، بالمهم لتحقيق جميع المقاصد المشروعة التي سعى إليها النقيب العام، ومجلس النقابة العامة، واللجنة المشكلة من نقابة المحامين؛ للتعامل مع اللجنة المشكلة من وزارة المالية، لوضع الضوابط، والشروط، والقواعد المنظمة، بالقدر الذي يحقق الغايات، والمقاصد التي يسعى إليها جميع المحامين.



وأضاف في تعليقه على البيان الصادر عن الاجتماع، أنه جاء مانعًا لكثرة اللغط في الحديث حول الفاتورة الإلكترونية، وبيان أوجه التطبيق من عدمه، وما يمكن أن يتعلق بالمحامين في هذا الشأن.



وقال نقيب محامي جنوب القاهرة، إن النقيب العام تلى وشرح كل ما قام به من جهد في هذا الشأن مع اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب، ولقاءاته المتعددة مع وزير المالية والتي خلص من خلالها إلى تحقيق أهداف معينة كنا ننتظرها جميعًا.



ووصف البيان الصادر من النقابة بشأن الفاتورة الإلكترونية، بأنه يحمل كم كبير من الفوائد التي تعود على المحامين، وتمنع التسجيل العشوائي للبعض تعليقًا على الموضوع، وإثارة اللغط في الواقع العملي بين المحامين.

