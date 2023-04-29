السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم فريق "حقوق الإسكندرية" الفائز بالمرتبة الثانية في مسابقة "المحكمة الصورية العربية" بالكويت

الفائزين بالمسابقة
الفائزين بالمسابقة

كرم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسـة الدكتـور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، اليوم السبت، فريق طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية الفائز بالمركز الثانى في مسابقة «المحكمة الصورية العربية» في نسختها التاسعة التي عقدت مؤخرًا بدولة الكويت، تحت رعاية كلية القانون الكويتية العالمية.

وفي كلمته توجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، بالشكر والتقدير إلى كلية القانون الكويتية العالمية على الجهود المتميزة التي بذلتها خلال هذه المسابقة، كما توجه بالشكر لإدارة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تسعي دائماً لتطوير المناهج التعليمية واستخدام التقنيات الحديثة والتركيز على التدريب المستمر وتخريج طلاب ذو كفاءة عالية تتسم بالقدرة على الإبداع والابتكار.


فيما أكد الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن «المحكمة الصورية العربية» هي مسابقة علمية قانونية تجمع طلبة الجامعات القانونية في الوطن العربي سنويًا للتنافس العلمي حول قضية افتراضية، ويتم من خلالها تدريب الطلبة على كيفية كتابة المذكرات القانونية والترافع أمام لجنة مُحكمين بهدف صقل المواهب القانونية والعمل على تميز الطلبة المشاركين من خلال تبادل الخبرات والثقافات المختلفة.

ولفت «الفقي» إلى أن فريق كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بدأ مرحلة التصفيات الوطنية منذ شهر ديسمبر الماضي والتى انتهت بفوزه بالمركز الأول، ثم خاض بعد ذلك عدة مراحل للتصفيات شارك  فيها 23 جامعة تمثل 13 دولة عربية شاركت في هذه المسابقة والتي تعد من أبرز المسابقات القانونية باللغة العربية، والتى انتهت بفوزه بالمركز الثاني بعد مباراة قوية.    

وكرم مجلس جامعة الإسكندرية الفريق الفائز  وهم كل من الدكتور محمد حسن كفافى  المدرس المساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق، الطالب إبراهيم أحمد سرحان، والطالبة بسنت عبد الحميد، والطالب يوسف ممتاز حنا، والطالبة فرح ماهر زيدان.

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IMG-20230429-WA0017
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IMG-20230429-WA0016
جامعة الإسكندرية فريق كلية الحقوق مسابقة المحكمة الصورية العربية المركز الثاني

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