حبس القائم على إدارة تطبيق MIXCO بتهمة النصب على المواطنين

قررت النيابة العامة حبس القائم على إدارة تطبيق إلكتروني للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات الموجهة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت اسم "MIXCO" والإعلان من خلاله عن تلقيه أموال من المواطنين بدعوى استثمارها لهم فى مجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية "على خلاف الحقيقة".

وكشف التحقيقات، يقوم بالتحصل على تلك المبالغ المالية عن طريق "الدفع ببطاقات الدفع الإلكترونية على الموقع والتى يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابه الشخصي بأحد البنوك – أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف".

كما أشارت التحريات إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (5 ملايين جنيه تقريبًا) من ضحاياه تم حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – جهاز حاسب آلى) بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.