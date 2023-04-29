السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مهند شعبان يتوج بفضية كأس العالم للخماسى الحديث بالمجر

مهند شعبان
مهند شعبان

توج مهند طارق شعبان، لاعب منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الفضية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو.

 

وجاء تتويج مهند بالميدالية الفضية عقب احتلاله المركز الثاني برصيد 1530 نقطة.


وجاء الكوري ووجنتي جون في المركز الأول متوجًا بالميدالية الذهبية برصيد 1534 نقطة، وفاز التشيكي مارتين فلاتش بالمركز الثالث محرزًا الميدالية البرونزية برصيد 1525 نقطة.

 

يذكر أن سلمى أيمن عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث توجت بالميدالية البرونزية عقب احتلالها المركز الثالث برصيد 1419 نقطة بنهائي السيدات، والذي انتهي ظهر اليوم.

 

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 5 رجال و3 سيدات، هم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان وإسلام حامد وأحمد أشرف وسلمى عبد المقصود وأميرة قنديل وهايدي عادل.

أحمد اشرف البطولة السنباطي العاصمة المجرية بودابست المجرية بودابست

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