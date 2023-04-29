القدر كان رحيما.. نجاة فتاة من الموت في قنا

أنقذ القدر فتاة اليوم السبت، من الموت المؤكد عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة المساكن في مدينة قنا، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم نقل المصابة في سيارة إسعاف لتليقي الإسعافات اللازمة.

كان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد إصابة فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة المساكن في مدينة قنا.

وتبين إصابة "زينب.م" 18 عامًا، إثر سقوطها من الطابق الخامس أثناء تنظيف السجاد في البلكونة بمنطقة المساكن في مدينة قنا، فتم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.