أسامة فخري: عظماء الأنبياء بشروا بنبوة سيدنا محمد (فيديو)

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مسؤول إدارة المساجد بالأوقاف، إن من خصائص الأمة المحمدية أن الله تعالى جمع لهم الهداية العظمى والرحمة العظمى.

وأضاف الدكتور أسامة فخري الجندي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن هناك عظماء بشروا بنبوة سيدنا محمد ﷺ قبل البعثة، فالطبقة التي تعلقت بالنبي قبل أن أتي زمان النبي هم الأنبياء، مثل سيدنا إبراهيم الذي قال القرآن الكريم على لسانه "ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم آياتك"، فهذه دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وتابع: سيدنا عيسى عليه السلام بشر هو الأخر بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال القرآن الكريم على لسان سيدنا عيسى "ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد"، كما أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد لهذا البيت، وحينما أراد الله تعالى أن يعطي وصفًا للبيت الحرام قال "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين"

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها، حيث تميزت هذه القناة بالتنوع في المحتوى المقدم.