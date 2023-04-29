السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يتابع استعدادات الامتحانات ويوجه بتذليل العقبات أمام الطلاب

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مسئولي الكليات بتذليل كل العقبات أمام الطلاب وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بإعلان جداول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وصيانة المراوح والتكييفات، وعمل الصيانات اللازمة، وصيانة أماكن التهوية وأجهزة التبريد فى القاعات لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة خلال اجتماعه مع مسئولي الكليات، اليوم السبت، على ضرورة تحقيق الانضباط في أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومي لإعلان نتائج الطلاب في أسرع وقت.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

 

إعلان جداول الإمتحانات استعدادات الخاصة بإمتحانات الدكتور السيد قنديل الدراسى الثانى التهوية الجيدة الاستعدادات

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