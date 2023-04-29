السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة

مرتبات
مرتبات

يحظي مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023، باهتمام بالغ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة،وذلك بعد صرف مرتبات شهر أبريل يوم الخميس 13 أبريل 2023، وهذا أدي إلي بحث كثير من موظفي الدولة بموعد صرف مرتبات شهر مايو ويونيو 2023.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة 

وفي هذا التقرير يرصد الدستور كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة، ويشغل بال الكثير والذي يصل عددهم 6 ملايين موظف وشهدت الساعات الماضية عمليات بحث علي الانترنت لمعرفة مزيد من التفاصيل عن موعد صرف المرتبات للقطاع الحكومي.

وقررت وزارة تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة ، خلال اشهر ابريل ومايو ويونيو بمناسبة اعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحي المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023

يبدا صرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس 18 مايو ويستمر حتي يوم الاربعاء 24 مايو 2023 وفق بيانات وزارة المالية والتي قررت تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة خلال شهور ابريل ومايو ويونيو2023 ، كما تم تحديد موعد صرف متأخرات مرتبات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 من شهر مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 

وتتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 و25 و26 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، بداية من يوم الاحد ١٨ يونيو الى يوم  الخميس ٢٢ يونيو  ٢٠٢٣ في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7و8و11 يونيو 2023.

جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة 2023

وسيكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

اقرأ أيضاً

هل تشهد أسعار المعدن الأصفر حالة من الاستقرار؟.. شعبة الذهب تجيب

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر مايو صرف مرتبات شهر مايو وظفي الحكومة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 جدول زيادة مرتبات 2023

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

"انتفاضة الأثريين ضد وثائقى كليوباترا" تسيطر على حصاد وزارة السياحة والآثار فى أسبوع

وزير الخارجية يعزى أسرة مساعد الملحق الإدارى فى سفارة مصر بالسودان (فيديو وصور)

محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمستشفى دراو وكوم أمبو

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين