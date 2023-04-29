يحظي مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023، باهتمام بالغ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة،وذلك بعد صرف مرتبات شهر أبريل يوم الخميس 13 أبريل 2023، وهذا أدي إلي بحث كثير من موظفي الدولة بموعد صرف مرتبات شهر مايو ويونيو 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة

وفي هذا التقرير يرصد الدستور كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة، ويشغل بال الكثير والذي يصل عددهم 6 ملايين موظف وشهدت الساعات الماضية عمليات بحث علي الانترنت لمعرفة مزيد من التفاصيل عن موعد صرف المرتبات للقطاع الحكومي.

وقررت وزارة تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة ، خلال اشهر ابريل ومايو ويونيو بمناسبة اعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحي المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023

يبدا صرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس 18 مايو ويستمر حتي يوم الاربعاء 24 مايو 2023 وفق بيانات وزارة المالية والتي قررت تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة خلال شهور ابريل ومايو ويونيو2023 ، كما تم تحديد موعد صرف متأخرات مرتبات ومستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 من شهر مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وتتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 و25 و26 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، بداية من يوم الاحد ١٨ يونيو الى يوم الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7و8و11 يونيو 2023.

جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة 2023

وسيكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

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