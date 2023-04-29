السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لعامل قتل شريكه فى تجارة الدراجات البخارية بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية إحالة أوراق المتهم بقتل شريكه في تجارة الدراجات البخارية بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز منيا القمح إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 مايو الجاري للنطق بالحكم في القضية 36535 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 3702 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع ومحمد سامي بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

 تعود البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول "ج. ج" 65 عاما مقيم دائرة مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت  التحريات الأولية عن تعرض المجني عليه لإصابة بالرأس أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى قيام "م . م" عامل ومقيم بندر منيا القمح، بارتكاب الواقعة، إثر خلافات مالية نشبت بينه وبين المجنى عليه، لكونهما شركاء في تجارة وبيع الدراجات البخارية" التكاتك" وحدثت بينهما مشادة  كلامية، فقام المتهم على إثر ذلك بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية وهشم رأسه، ولاذا بالفرار، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، التى قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق الدراجات البخارية خلافات فضيلة المفتي تجارة الدراجات البخارية المستشار عبدالباسط إمبابي

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