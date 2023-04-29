السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غموض بشأن مشاركة عمرو السيسى فى مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى

عمرو السيسي
عمرو السيسي

يحيط الغموض بموقف عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وإمكانية مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الجمعة.

وتعرض عمرو السيسي للإصابة في الركبة خلال الفترة الماضية وتسببت في غيابه عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي مع الفريق.

وخاض "عمرو" برنامجا تأهيليا على هامش مران الفريق، اليوم السبت، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، والذي يرفض فكرة الاستعجال في الدفع باللاعب دون اكتمال جاهزيته حتى لا تتفاقم الإصابة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس.

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

عمرو السيسي الزمالك مباراة السوبر الاهلى مباراة السوبر المصري

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