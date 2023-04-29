السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث سير على الطريق الزراعى ببنى سويف

حادث سير على الطريق
حادث سير على الطريق الزراعى

أصيب 3 مواطنين من أسرة واحدة، زوجين وأبنهما بسحجات وكدمات، فى حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعى مصر أسيوط أمام مدخل قرية الشيخ على البهلول بمركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعى مصر أسيوط أمام قرية الشيخ على البهلول بمركز ناصر.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

مواطنين سحجات وكدمات انقلاب دراجة نارية الطريق الزراعي مصر أسيوط

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