السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: مصر تنفذ عمليات الإجلاء من السودان بشكل احترافي

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إن مصر تقوم بجهود كبيرة منذ بداية الأزمة السودانية حتى الآن لا تستطيع أى دولة أخرى القيام به، وتنفذ عمليات الإجلاء وتأمين الرعايا بشكل احترافي لأنها من أخطر العمليات التي قامت بها أجهزة الدولة لتأمين المواطنين. 

وأضاف "عفيفي" خلال حوار له علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة رقم واحد لديها المواطن المصري، وسبق في عام 2015 و تدخلت لإجلاء العمالة المصرية من ليبيا بعد أن تم اختطاف عدد منها ونجحت في استعادة المختطفين مرة أخرى.

وتابع الكاتب الصحفي أن استقبال اللاجئين في مصر أمر معتاد، وترحيب الشعب المصري بالسودانيين ليس جديد على طبيعتنا، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الكبرى في المنطقة والقوى الفعالة في منطقة الشرق الأوسط، إذ أنها كبيرة الدول العربية وتستوعب وتحتضن أي شعوب يحدث لديها أزمات منذ فترات طويلة مثل حرب الخليج واحتلال دولة الكويت، فمصر استقبلت عددا كبيرا من الأشقاء الكويتيين، ثم بعد ذلك العراق وما حدث في سوريا.

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