السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سم فئران" يقود طالبًا بسوهاج إلى "حبل المشنقة"

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بالإعدام لطالب شنقاً، لاتهامه بقتل حارس أمن بمدرسة خاصة، بوضع "سم فئران" له في الطعام.

بداية أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور علي جثة حارس أمن بمدرسة خاصة ويدعى «أ . ت »،  ويقيم بقرية الإصلاح دائرة مركز البلينا، مسجاة داخل غرفته بالمدرسة، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات، أنه تم سرقة 1.5 مليون جنيه من الخزينة، إضافة إلى هارد كاميرات المراقبة و2 «كيسة» كمبيوتر.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بالصف الثاني الثانوي، في إحدى المدارس الحكومية بدائرة مركز البلينا، وأنه كان يعلم بوجود مبالغ مالية في خزينة المدرسة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه اشترى علبة كشري للمجني عليه، ووضع بها سم فئران، وبعد أن تناولها الحارس بدأ يفقد الوعي، فكتم أنفاسه بوسادة إلى أن فارق الحياة، واستولى على المبالغ المالية الموجودة في الخزينة، حوالي 1.5 مليون جنيه.

 

محكمة جنايات سوهاج إجماع الأراء إعدام طالب شنقا حارس أمن بمدرسة سم الفئران

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