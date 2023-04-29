السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يكرِّم شابًا جامعيًا لمساعدته عمال النظافة فى جمع القمامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، على لقاء الطالب الجامعي حسام أحمد صالح عبدالحليم وتكريمه، وتبنى بشكل عملي متطوعًا مبادرة لمساعدة عمال النظافة من خلال تجميع القمامة المتناثرة بسبب قيام البعض بإلقائها فى الشارع وعدم وضعها في الصناديق والحاويات المخصصة لها بمنطقة كورنيش النيل.

ورصد المواطنون الشاب بكاميراتهم وقاموا بنشر ذلك عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب، خلال لقائه، إنه قام بهذا العمل بدافع الإحساس بتعب عمال النظافة خلال إجازة العيد، وتراكم وتناثر القمامة ومعلبات في أماكن متفرقة بسبب عدم الالتزام بوضع القمامة في الحاويات، وإنه قصد بشكل عملي توعية المارين بالشارع والمترددين على الكورنيش بأهمية وضع القمامة في الأماكن المخصصة لها، وأن هناك آخرين يتحملون أعباء إلقاء القمامة بالشارع وهم عمال النظافة الذي يعملون في أيام العطلات وإجازات الأعياد.

وأكد محافظ بنى سويف، أنه يحرص على تشجيع مثل هذه النماذج الإيجابية التي تساعد على تنمية روح المشاركة والمبادرة والتوعية بالسلوكيات الصحيحة والحث على النظام بشكل عملي، وأنه لا يكتفي بالاقتراح فحسب، وإنما يكون هو في طليعة المشاركين، مرحبًا بكل فكرة ومبادرة جادة تدفع بجهود الدولة نحو التنمية والتقدم، موضحًا أنه من قام بنشر أو الترويج لمثل هذه المبادرات الشبابية المميزة فهو شخص إيجابي يحرص على خدمة بلده ومجتمعه.

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
أجازة العيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف مواقع التواصل الاجتماعي الطالب الجامعى

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