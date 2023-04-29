زاد البحث عن موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص عقب قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإرجاء الإجازة الرسمية وضمها إلى عطلة نهاية الأسبوع حيث يحصل عليها موظفي الدولة من العاملين في المؤسسات والهيئات والحكومية والبنوك بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري.

موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص

أصدر حسن شحاتة وزير القوى العامة والهجرة أن اجازة عيد العمال لموظفي القطاع الخاص ستكون يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 بدلا من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن اجازة موظفي الدولة والعاملين في الهيكل الإداري للدولة.

وكان قد حصل موظفي الدولة على اجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل مع اجازة عيد الفطر المبارك يحت حصلوا على 6 أيام اجازة من يوم الخميس إلى يوم الثلاثاء فيما حصل موظفي القطاع الخاص على 5 أيام فقط من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء.

عطلات شهر مايو 2023 الأسبوعية والرسمية

يحصل موظفي القطاع العام والخاص على إجازة ورسمية مدفوعة الأجر وحيدة على شهر مايو هى إجازة عيد العمال يوم 1 مايو 2023 والتي تم إرجائها إلى يوم الخميس 4 مايو 2023 لعدم تعطيل مصالح المواطنين داخل المؤسسات الحكومية خاصة عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

فيما يحصل الموظفين على اجازات أسبوعية يومي الجمعة والسبت كما يلي :-

يوم الجمعة 5 مايو 2023 إجازة أسبوعية.

يوم السبت 6 مايو 2023 إجازة أسبوعية.

يوم الجمعة 12 مايو 2023 إجازة أسبوعية.

يوم السبت 13 مايو 2023 إجازة أسبوعية.

يوم الجمعة 26 مايو 2023 إجازة أسبوعية.

يوم السبت 27 مايو 2023 إجازة أسبوعية.

أجندة اجازات 2023 الرسمية

عقب موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الخاص والعام يرغب قطاع عريض في معرفة أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023:-

إجازة عيد الأضحى (الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو).

إجازة ثورة 30 يونيو ( الجمعة 30 يونيو).

إجازة رأس السنة الهجرية ( الأربعاء 19 يوليو).

إجازة ثورة 23 يوليو 1952 ( الأحد 23 يوليو).

إجازة المولد النبوي الشريف ( الأربعاء 27 سبتمبر).

إجازة نصر أكتوبر ( 6 أكتوبر 1973).

اقرأ أيضا

موعد عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الأجازة