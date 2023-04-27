مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023 يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج بعض أوراق الثبوتية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 أبريل الجاري.

مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023

كشف قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، عن مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023؛ لتكون مواعيد العمل الرسمية في مكاتب السجل المدني في القاهرة والمحافظات، اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي عقب إجازة عيد الفطر 2023، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، ولمدة 5 أيام أسبوعيًا، أي من الأحد إلى الخميس، بينما تكون الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

مواعيد عمل السجل المدني

وكانت قد أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، مواعيد عمل السجل المدني طوال شهر رمضان، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا للفترة الصباحية، كما تبدأ الفترة المسائية، في تمام الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساءً.

ويمكن للمواطنين الحصول على أي خدمة أو إجابة على أي استفسار من خلال استعلامات الأحوال المدنية من خلال أرقام الهواتف التالية: "16582 - 090070999 - 0224004400"، أو من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي https://psm.gov.eg/providers/1/services

الخدمات التي يقدمها السجل المدني 2023

الخدمات التي يقدمها السجل المدني 2023:

شهادة قيد ميلاد مميكن.

صورة عن قيد طلاق مميكن.

صورة قيد زواج مميكن.

صورة قيد وفاة مميكن.

صورة قيد عائلي مميكن.

استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023 وأماكن سيارات السجل المدني المتنقل:

1- القاهرة (في كارفور المعادي أمام المركز النموذجي).

2- الجيزة (أمام سجل مدني الصف، وأمام كايرو مول).

3- الإسكندرية (بجوار سجل المنتزه أول، وأمام مركز سموحة النموذجي).

4- المنوفية (أمام سجل مركز منوف، وأمام منفذ إصدار الوثائق في أشمون، وأمام سجل أشمون).

5- الغربية بجوار مركز المعلومات الفرعي بطنطا، وأمام سجل كفر الزيات، وأمام سجل زفتى).

6- القليوبية (أمام سجل شبرا الخيمة أول، وأمام سجل شبرا الخيمة ثاني، وأمام سجل شبين القناطر، وأمام سجل طوخ).

7- قنا (أمام نقطة شرطة الكنوز).

8- كفر الشيخ (أمام مقر إدارة الأحوال المدنية في كفر الشيخ).

9- البحيرة (أمام سجل القرنة).

10- المنيا (أمام مراكز بني مزار، ومغاغة، وسمالوط).

11- بني سويف (أمام سجل مركز ببا).

رابط منصة مصر الرقمية السجل المدني 2023:

الدخول عبر منصة مصر الرقمية من هذا الرابط.

اختيار خدمات المواطنين.

تحديد القطاع الذي يقدم الخدمة المطلوبة.

كتابة بيانات المواطن الراغب في الخدمة.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة لأداء هذه الخدمة الإلكترونية.

الضغط على زر الحفظ.

اقرأ أيضاً