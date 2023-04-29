"الرى": خطة لحماية شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط بطول 144 كيلومترًا

تواصل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية.

كما تنفذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خطة حماية المناطق المنخفضة من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى ١٤٤ كيلومترًا.

وقال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية ضمن أعمال المرحلة الأولى، وذلك منطقة بئر مسعود حتى المحروسة، حيث يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة بطول ٢ كيلومتر نظرًا لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، وسينتج عن تنفيذ هذا المشروع استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما سيمكن محافظة الإسكندرية من زيادة الاستثمارات بالمنطقة.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن المشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادى السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسة، ومنها الحاجز الأول بطول ١١٠٠ متر والثانى بطول حوالى ٥٠٠ متر، كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ مترًا.

حماية الشواطىء

الجدير بالذكر أن المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وأيضًا تعد مشروعات الحماية ذات أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، ومنها مشروعات لحماية كورنيش الإسكندرية وقلعة قايتباي والميناء الشرقي والحائط الأثري بالمنتزه، واستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة وحماية العديد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.