حرب السعودية على المخدرات.. نيابة المملكة تقرر معاقبة المتردد على مكان معد للتعاطى

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات نشرتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، حول المخدرات ليصفها بعض النشطاء بـ"حرب سعودية شاملة على المخدرات".

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في السعودية المعروفة باسم "نبراس" قد حذرت من خطر المخدرات عموماً ومخدر الميثامفيتامين - المعروف باسم "الشبو"، الذي يُعد مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائياً ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: "الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج".

وأشار إلى أنها "تتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد، بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام".

وتابعت وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية في تقرير سابق: "تتلخص أضرار ’الشبو‘ على المدى القصير؛ بارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، وعدم انتظام ضربات القلب، وفِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة، إلى جانب اضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة والهلوسة، أو اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف، والعديد من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى، وشحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام، وتشوهات وأضرار في الأسنان".

وكانت قد نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، ، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 4 ملايين حبة كبتاجون مخدر، مُخبأة في إرسالية "أفران" واردة عبر منفذ البطحاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلنت الهيئة أنه "وردت إرسالية للمملكة من خلال منفذ البطحاء، عبارة عن أفران تُستخدم للتحميص، محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على 4 ملايين و152 ألف حبة كبتاغون ضمن الإرسالية، تم إخفاؤها داخل تجاويف الأفران"، حسبما نقلت (واس)، في بيان.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة بأنه "بعد الانتهاء من عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وهم 3 أشخاص".