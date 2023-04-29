ميكالى يطالب لاعبى المنتخب الأولمبى بالذهب الأفريقى

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الثاني اليوم خلال معسكره الجاري بالإسكندرية استعدادًا لأداء ودية الكونغو فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وشهد تدريب اليوم الكابتن محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة وقوية وسط توجيهات لا تتوقف من مستر ميكالى صاحب ذهبية أولمبياد ريودى جانيرو مع منتخب السامبا.

"ميكالى" لم تتوقف تعليماته وتوجيهاته عند حدود البساط الأخضر، وإنما يعزز فكره الخططى دائمًا بمحاضرات فنية عالية المستوى تساهم فى اتساع ثقافة اللاعبين الفنية والخططية مما يساعدهم على التنفيذ النموذجي.

وجاءت لقاءات ميكالى مع لاعبيه بشكل عام أشبه بعملية تدشين حلم إحراز الذهب فى بطولة أفريقيا القادمة، حيث شدد ميكالى على اللاعبين بضرورة التركيز والالتزام من أجل التتويج بالذهب الأفريقي لأن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل الكبير والمتواصل، مشيرًا إلى أنه وكل منظومة العمل سيقاتلون من أجل رسم الابتسامة على وجوه الجمهور.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي كلًا من : ميكالى مديرًا فنيًا، وتياجو مدرب عام، ووائل رياض مدربًا، وسيد السويركي مدربا للحراس، وليونياردو مدربًا الأحمال، وبدرو محلل أداء، محمود حرب المدير الإداري، وعمرو سلمان الإداري، والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعديه الدكتور صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي والدكتور قاسم قدري أخصائى التأهيل، ومحمد محمود، وأحمد شوقي، وإسلام وعيد سليمان للمهمات

ويستعد المنتخب الأوليمبى لمواجهة نظيره الكونغولى مساء الأحد وديًا على استاد الإسكندرية.