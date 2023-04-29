السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عامل أنهى حياة سيدة طعنا بالسكين فى أكتوبر

طعن
طعن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عامل قتل سيدة طعنا بالسكين أثناء سرقتها داخل شقتها بـ مدينة 6 أكتوبر.

 

تلقى المقدم أحمد السوريكى رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل سيدة داخل شقتها في بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة بها 3 طعنات بمنطقة القلب، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، 44 سنة بقصد السرقة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، وأنه بعد مقاومتها له أحضر سلاح أبيض من المطبخ وسدد لها 3 طعنات وفر هاربا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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