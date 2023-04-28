السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش السودانى: المليشيا قامت بقصف عشوائى فى الخرطوم لإجبار المدنيين على الإخلاء

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أكد الجيش السوداني، استمرار عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول عبر مطاري بورتسودان ووادي سيدنا، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن الجيش السوداني أن ميليشيا الدعم السريع نهبت عددا من البنوك واعتقلت أطقم حراستها وعندما تصدت لها قوات الجيش قامت بإضرام النيران بها، كما نهبت عددًا من المحال التجارية وعمارة الذهب بالسوق العربي.

ولفت إلى أن المليشيا قصفت بشكل عشوائي مناطق في بحري وأم درمان والخرطوم لإجبار السكان المدنيين على إخلائها، وكذلك سيطرت على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية وإدخال أسلحة فيه.

كما أشار إلى تعرض طائرة إجلاء تركية لنيران المضادات الأرضية للمليشيا فوق منطقة قري مما تسبب في إصابة أحد أفراد طاقمها.

 

السودان ميلشيا أخبار السودان قصف عشوائي الاخلاء

مواد متعلقة

قانون هجرة جديد ينتهك حقوق الإنسان.. هل تتنصل بريطانيا من الاتفاقات الدولية؟

عائد من السودان: أنا مدين بحياتى وحياة أولادى للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يطمئن المواطنين ويعد بتوسعة الطرق المؤدية لأسواق النصف جملة

الرئيس السيسى: "أسواق النصف جملة نموذج اختبارى لو نجح هنكمل فى الجمهورية كلها"

مراسل "القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى دمر معسكرًا لمليشيا الدعم السريع بالخرطوم

الرئيس السيسى: الأسواق الرئيسية الجديدة ستحقق نقلة كبيرة للمنطقة

مراسل "القاهرة الإخبارية" فى قسطل: مصر رفعت استعدادها لاستقبال العائدين من السودان

الخارجية السودانية تطالب بإدانة الدعم السريع لخرقها الهدنة وعرقلتها جهود إجلاء الدبلوماسيين

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال حفلها في دبي

وفقًا للتوقيت الصيفى.. شركات البترول تُخطر العاملين بمواعيد العمل الجديدة

جيران قاتلة طفلها بالشرقية يتحدثون لـ"الدستور": وضعته فى جردل وطبخت أجزاء منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%