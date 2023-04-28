الجيش السودانى: المليشيا قامت بقصف عشوائى فى الخرطوم لإجبار المدنيين على الإخلاء

أكد الجيش السوداني، استمرار عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول عبر مطاري بورتسودان ووادي سيدنا، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن الجيش السوداني أن ميليشيا الدعم السريع نهبت عددا من البنوك واعتقلت أطقم حراستها وعندما تصدت لها قوات الجيش قامت بإضرام النيران بها، كما نهبت عددًا من المحال التجارية وعمارة الذهب بالسوق العربي.

ولفت إلى أن المليشيا قصفت بشكل عشوائي مناطق في بحري وأم درمان والخرطوم لإجبار السكان المدنيين على إخلائها، وكذلك سيطرت على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية وإدخال أسلحة فيه.

كما أشار إلى تعرض طائرة إجلاء تركية لنيران المضادات الأرضية للمليشيا فوق منطقة قري مما تسبب في إصابة أحد أفراد طاقمها.