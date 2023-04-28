الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 3 جنود و7 متمردين فى مواجهات بشمال باكستان

باكستان
باكستان

أعلن الجيش الباكستاني أن ثلاثة جنود وسبعة متمردين قتلوا اليوم الجمعة، في ثلاثة اشتباكات منفصلة في شمال غرب باكستان.

ووقعت هذه المعارك لفترة وجيزة في منطقة لاكي مروات بولاية خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.

ووقع الحادث الأول عندما فجر رجل نفسه قرب نقطة أمنية، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين الجنود ومهاجمين آخرين، ووقع اشتباكان آخران لاحقا في أماكن أخرى بالولاية، بحسب الجيش.

وأضاف الجيش في بيان له: "ضبطت أسلحة وذخائر من الارهابيين السبعة الذين قتلوا" مؤكدا مقتل ثلاثة جنود.

وتواجه باكستان منذ أشهر، خصوصا منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول أغسطس 2021، تدهورًا أمنيًا لاسيما في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

وتنفذ معظم الهجمات من قبل حركة طالبان باكستان، وهي جماعة متميزة عن حركة طالبان الأفغانية ولكن لها الأيديولوجية الإسلامية نفسها.

وتتهم باكستان حركة طالبان الأفغانية بأنها تسمح لحركة طالبان باكستان بالتخطيط لهجماتها انطلاقا من الأراضي الأفغانية، الأمر الذي تنفيه طالبان باستمرار.

الجيش الباكستاني غرب باكستان باكستان لاكي مروات بختونخوا

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