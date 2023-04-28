انخفاض أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها منذ شهرين

في ختام تعاملات الأسبوع..

هبطت أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع مساء اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، لتسجل خسائر بلغت نحو 5% منذ بداية تعاملات الأسبوع و1% خلال تعاملات اليوم.

وكالة الطاقة الدولية

ويأتى هذا الانخفاض الحاد فى أسعار النفط ، بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية، وكذلك بيان وكالة الطاقة الدولية ورد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بشأن تخفيض انتاج النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» بنسبة تصل غلى1% ليسجل 79.51 دولار للبرميل، بينما سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.74 دولار للبرميل.

كما يخشى المستثمرون العاملون بمجال توريد النفط، أن زيادات أسعارالفائدة تبطئ النمو الاقتصاد فى البلدان، مما يؤدى إلى ضعف الطلب على الطاقة وخاصة النفط فى الولايات المتحدة الأمريكي، أكبر مستهلك للطاقة فى العالم بعد الصين.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزى الأمريكي، وكذلك بنك إنجلترا والبنك المركزى الأوربي أسعار الفائدة فى اجتماعهم المقبل خلال الأسبوع المقبل.