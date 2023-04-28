الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية السودانية تطالب بإدانة الدعم السريع لخرقها الهدنة وعرقلتها جهود إجلاء الدبلوماسيين

السودان
السودان

أدانت الخارجية السودانية، سلوك ميـليـشيـا الدعم السريع لخرقها الهدنة ومحاولتها عرقلة جهود إجلاء الدبلَوماسيين والرعايا الأجانب، وطالبت المجتمع  الدولي بإدانة السلوك الإجرامي للدعم السريع، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الخارجية السودانية، إن ميليشيا الدعم السريع قامت بإطلاق نار كثيف على طائرة الإجلاء التركية أثناء محاولتها الهبوط بمطار وادي سيدنا العسكري.

ولفتت الخارجية، إلى أن هجوم ميليشيا الدعم السريع أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة التركية وإصابة أحد أفراد الطاقم.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الإخبارية News AI-Qahera عاجل الخارجية :السودانية ميليشيا الدعم السريع قامت بإطلاق نار كثيف على طائرة الإجلاء التركية أثناء محاولتها الهبوط بمطار وادي سيدنا العسكري AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv hnews alqaheranewstv qaheranewstv alqaheranews.net‎"‎
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