داليا مصطفى: سعيدة بنجاح مسلسل "علاقة مشروعة" وأهتم بردود أفعال الشارع

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها الشديدة بنجاح دورها في مسلسل “علاقة مشروعة”، الذي شاركت فيه أمام الفنان ياسر جلال خلال موسم رمضان الماضي.

وأكدت “داليا” في تصريح، لـ"الدستور"، أنها فخورة بتعاونها مع النجم ياسر جلال وكل فريق العمل، مشيرة إلى أن نجاح العمل فاق توقعاتها، لافتة إلى أنها تقيم نجاح الأعمال الفنية من خلال ردود أفعال الجمهور في الشارع عندما يقابلها ويتذكر اسم الشخصية التي قدمتها، وأبعادها المحورية وكيف أثرت عليهم، موضحة أن هذا يعنى ثبات شخصيتها في ذهن الجمهور وهذا أهم شيء بالنسبة لها.

وعن مشاركتها في السينما خلال الفترة المقبلة، قالت داليا مصطفى: “حالياً عرض عليا عدة أعمال، وأعكف على قراءتها بالفعل، ولكن لم أستقر على مشروع بعينه، وقريباً سوف أضع يدى على من يستحق المشاركة فيه، فأحرص دائمًا على تقديم أعمال فنية تناسب مشواري الفني ويحبها الجمهور، وأفضل عدم الإفصاح عن أي تفاصيل في الوقت الحالي”.

أما عن تفضيلها الدراما أكدت داليا أنها تفضل السينما والدراما التليفزيونية سويا، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعالم الشاشة الفضية عندما تجد ما يناسبها من اكتمال كافة العناصر لم تفكر في الموافقة عليه، مؤكدة أن هذا ما حدث في فيلم "قبل الأربعين" منذ عامين وأنها اتخذت القرار فوراً، لافتة إلى أن استمرارها في الأعمال الذهبية يرجع إلى التوافق والتعاون لجميع الأركان المناسبين معها آنذاك، على رأسهم الصناع والنجوم المصاحبون لديها وكل ما وراء الكاميرا فهم الجندي المجهول لنجاح الاعمال الفنية.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".