الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أطباء السودان": انهيار وشيك للمنظومة الصحية فى البلاد

السودان
السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن أن انهيار النظام الصحي بالبلاد بات وشيكا، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.  

وأضافت نقابة الأطباء في بيان لها، أن المرافق الصحية بالبلاد تخرج عن الخدمة تباعًا بسبب الاشتباكات وخرق الهدنة. 

فرق الهلال الأحمر المصري توفر حليب الأطفال للقادمين من السودان


في سياق متصل، أعلنت فرق الهلال الأحمر حرصها على توفير حليب الأطفال، وحتى وسائل العناية الشخصية جرى توفيرها لكل القادمين من السودان.

وأضاف "الهلال الأحمر"، في بيان له، أنه بمجرد وصول المواطنين من السودان يتوجهون مباشرة إلى الخيام التي دشنها الهلال الأحمر المصري التي تتيح لهم سبل الإقامة وتقديم المياه الباردة والعصائر".

وتابع تتوافر حتى الآن مواد التعقيم التي يتم استخدامها فور وصول الحافلة وإنزال الركاب، ويتم تعقيم الحافلة وبعض المتعلقات والأمتعة التي يحملها العابرون من خلال معبر أرقين البري.

الأوضاع الطبية في السودان 

وبدوره، أوضح  محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، في وقت سابق، الأوضاع الطبية في السودان، والعراقيل التي تواجهها الوزارة الآن بعد الاشتباكات التي حدثت خلال الأيام الماضية.

ونقلت وسائل إعلام سودانية، أن إجمالي عدد الجرحى في الاشتباكات وصل حتى الآن إلى 2941 حالة وعدد الوفيات في المستشفيات 199 وفاة، وجاء انقطاع التيار الكهربائي من أبرز التحديات الذي يواجهها القطاع الصحي في السودان. 

وتابع إبراهيم انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مستشفيات السودان، وأن هناك 99 مستشفى تقدم الخدمة من أصل 134، موضحًا أنه لم تحدث زيادة في الإمدادات الطبية حتى الآن، وهناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات ويتم إعادة توزيع الكوادر الطبية بمستشفيات قريبة.

جاء ذلك إثر الاشتباكات الحادة التي تواجهها العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المناطق الأخرى منذ السبت 15 أبريل الجاري. 

السودان انهيار القطاع الطبي بات وشيكا اطباء نقابة الأطباء

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