"اليونيسف" لـ"القاهرة الإخبارية": الأطفال بالسودان يدفعون ثمن نقص الإمدادات الطبية

كشف عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، عن آخر التطورات الصحية على الأراضي السودانية.

وقال متحدث اليونيسف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، إن الأطفال بالسودان يدفعون ثمن نقص الإمدادات الطبية.

وأضاف أن مئات الآلاف في السودان في حاجة للمساعدة، وهناك صعوبات كبيرة في الوصول للمستشفيات لعلاج الأطفال.

وأشار إلى أنه يجب تقديم ضمانات أمنية للمنظمات الإغاثية بالسودان، متابعاً: "11 مليون شخص بالسودان بحاجة للوصول لمياه الشرب"، موضحاً أن وقفا دائما لإطلاق النار شرط لتوصيل المساعدات في السودان.