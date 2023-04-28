الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شخص فى مشاجرة بالغربية

جثة
جثة

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، مقتل شخص إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة مركز طنطا، مما أسفر عن مصرع أحدهم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعى "هاني. ا"  وتم نقله لمشرحة المستشفي العام وضبط أطراف الواقعة.

وجار تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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