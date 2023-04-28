الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفوضية اللاجئين: أوقفنا أنشطتنا مؤقتًا فى 3 مناطق سودانية

السودان
السودان

أعلنت مفوضية اللاجئين بالسودان، اليوم الجمعة، عن إيقاف أنشطتها مؤقتًا بالخرطوم ودارفور وشمال كردفان، وفقًا لما نقلته قناة «العربية نيوز». 

وأضافت «المفوضية»: «نخشى أن تغذي الأعمال العدائية الحالية التوترات العرقية والطائفية». 

جاء ذلك في ظل احتدام الاشتباكات الحادة والقتال العنيف في العاصمة السودانية الخرطوم، بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، منذ يوم السبت 15 أبريل الجاري. 

الصحة السودانية تعلن عن أعداد الضحايا 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن حصيلة الضحايا إثر الاشتباكات الحادة التي تشهدها البلاد. 

وقال محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، إن إجمالي عدد الجرحى  في الاشتباكات وصل حتى الآن إلى 2941 حالة وعدد الوفيات في المستشفيات 199 وفاة.

وأضاف «إبراهيم» أن انقطاع التيار الكهربائي يعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الطبي في البلاد، حيث يتم البحث عن مولدات للعمل بها، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا في عملية إيصال الخدمات الطبية.

وأكد انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مستشفيات السودان، وأن هناك 99 مستشفى تقدم الخدمة من أصل 134، موضحًا أنه لم تحدث زيادة في الإمدادات الطبية حتى الآن، وهناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات ويتم إعادة توزيع الكوادر الطبية بمستشفيات قريبة. 

دارفور مفوضية اللاجئين الخرطوم الأنشطة السودان

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