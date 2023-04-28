من ألوان النيون إلى المعدن تعرف على اتجاهات الموضة الصيفية 2023

بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف، ترغب كل فتاة في تجديد خزانة الملابس الخاصة بها، بأحدث اتجاهات الموضة فإن اتجاهات الصيف لهذا العام تدور حول الراحة والاستدامة والتعبير عن الذات، من القمصان كبيرة الحجم إلى المطبوعات المصبوغة بالربط.

تتمحور اتجاهات الموضة لهذا الصيف حول تبني أسلوبك الشخصي والإدلاء ببيان مع خيارات خزانة الملابس الخاصة بك، سواء كنت تُفضل الصور الظلية الكلاسيكية أو تحب تجربة الاتجاهات الجديدة، فإن هذا الموسم لديه شيء للجميع، لذا سواء كنت تبحر على الشاطئ أو تستكشف المدينة، استعد لجذب الأنظار مع اتجاهات الموضة الصيفية التي لا غنى عنها.

اتجاهات الموضة الصيفية

عاد البنطال الجينز واسع الساق إلى الأناقة وأفضل من أي وقت مضى، من عالي الخصر إلى ضيق، هذه السراويل متعددة الاستخدامات وأنيقة، سواء قمت بإقرانها ببلوزة قصيرة أو بلوزة، فسوف تنطلق بأناقة.

الورود هي الإضافة المثالية لملابسك إذا كنت تبحث عن إضافة القليل من الذوق والجمال هذا تجده في الورود يمكن إضافتها كتجديد في أى فستان لديك إلى خزانة ملابسك.

اللون المعدني يعد من الألوان الجديدة الواجب توافرها لديك في خزانة ملابسك خلال الربيع، من الترتر الفضي إلى اللمسات الذهبية، حيث تعد هذه الأقمشة اللامعة مثالية لقضاء ليلة في الخارج أو يوم في المكتب.

الأكمام المميزة المنفوشة موجودة لتبقى على الموضة وفريدة من نوعها، فالأكمام المنفوخة والمكشكش، بغض النظر عن الأسلوب، سترتقي هذه الأكمام بمظهرك إلى المستوى المرتفع.

تُعد المطبوعات الزهرية اتجاهًا لا بد منه للأزياء الصيفية، مع أنماط جريئة ومرحة على كل شيء بدءًا من الفساتين وحتى القمصان العلوية، حيث توفر تنوعًا ويمكن إقرانها بإكسسوارات محايدة أو مختلطة مع أنماط أخرى للحصول على مظهر انتقائي وممتع.

الجينز ذو اللونين هو لمسة جديدة على القماش الكلاسيكي، سواء كان ذلك بدرجتين مختلفتين من اللون الأزرق أو مزيج من الجينز والأبيض ، فإن هذا الاتجاه يضيف لمسة مرحة لأي مظهر.

تتجه ألوان النيون هذا الموسم وهي مثالية لموضة 2023 من الهايلايتر الأصفر إلى الوردي الفاتح، من المؤكد أن هذه الألوان ستضيء خزانة ملابسك.

الإكسسوارات هي اللمسة الأخيرة لأي فتاة داخل خزانة ملابسها من الساتان الأنيق إلى المطبوعات الجريئة.