الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عم عروس الغربية: ذبحها بغرفة النوم.. والعروس كانت بكرًا بعد 4 أيام من زفافها

العم
العم

شيع أهالي قرية نفيا التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، جثمان عروس القرية “آية .ح”، التي قتلت على يد زوجها بعد 4 أيام من زواجهما. 

وأكد سمير حمدى، عم العروس القتيلة، أنه قائم على تربية ابنة شقيقه بعد وفاته منذ حوالى 7 سنوات، وخاصة أنهم يسكنون فى نفس المنزل، مشيرا إلى أن فترة الخطوبة بين ابنة شقيقه وزوجها كانت حوالى 8 أشهر، وأن الزفاف كان يوم الثلاثاء الماضى، والجريمة تمت بعد حفل الزفاف بحوالي 4 أيام، وتحديدا يوم الخميس الساعة 2 فجرا.

وكشف أن شقيق العروس، كان يمكث عندها فى منزل الزوجية، حتى الساعة الواحدة ليلا يوم الحادث، وبعد مرور ساعة واحدة فقط وعند الساعة الثانية صباحا، تلقى شقيقها اتصالا من أهالى المنطقة، يفيد أن زوج شقيقته نزل فى الشارع وهو ملطخاً بدماء شقيقته، ويقول: أنا اتخرب بيتى وقتلت مراتى"، مشيرا إلى أن شقيقها صعد إلى الشقة وشاهد شقيقته وهى مطعونة عدة طعنات على سرير غرفة نومها.
وأضاف أن جميع الشواهد تؤكد أن العروس حتى لحظة مقتلها، كانت بكرًا.

وأضاف محمد عبد الحميد، من أهالى القرية، أن العروس تبلغ من العمر 24 عاما، وتعمل مدرسة ومشهود لها بحسن الخلق، لافتا إلى أن مشهد الجنازة كان مهيب، وخاصة أن جميع طلابها كانوا يقفون فى الجنازة ودموعهم تنهمر منهم.

IMG-20230428-WA0028

وأضاف أن جميع أهالى القرية، فى حالة من الذهول حتى الآن، خاصة أن القرية لم تشهد مثل هذه الجرائم من قبل فهى جديدة على مجتمعنا القروى.

وكانت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تمكنت من إلقاء القبض على عريس يدعى أ فى بداية العقد الثالث من العمر بعد اتهامه فى واقعة إنهاء حياة عروس عقب 4 أيام على زواجهما باستخدام أداة حادة بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "أية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصابة بعدة طعنـات بأداة حادة سكين .

العروس المتوفية العريس نزل الشارع ويقول أتخرب بيتي وقتله مراتى

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

بزيادة 18%.. سنتامين: ارتفاع معدلات إنتاج منجم السكرى خلال الربع الأول من 2023

"أطباء السودان": انهيار وشيك للمنظومة الصحية فى البلاد

"اقتصادية الأمم المتحدة" تطلق الجائزة العربية السنوية الأولى لريادة الأعمال للشركات

عقب 4 أيام من خطبتهما.. مصرع شاب وفتاة فى حادث بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين