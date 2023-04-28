عم عروس الغربية: ذبحها بغرفة النوم.. والعروس كانت بكرًا بعد 4 أيام من زفافها

شيع أهالي قرية نفيا التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، جثمان عروس القرية “آية .ح”، التي قتلت على يد زوجها بعد 4 أيام من زواجهما.

وأكد سمير حمدى، عم العروس القتيلة، أنه قائم على تربية ابنة شقيقه بعد وفاته منذ حوالى 7 سنوات، وخاصة أنهم يسكنون فى نفس المنزل، مشيرا إلى أن فترة الخطوبة بين ابنة شقيقه وزوجها كانت حوالى 8 أشهر، وأن الزفاف كان يوم الثلاثاء الماضى، والجريمة تمت بعد حفل الزفاف بحوالي 4 أيام، وتحديدا يوم الخميس الساعة 2 فجرا.

وكشف أن شقيق العروس، كان يمكث عندها فى منزل الزوجية، حتى الساعة الواحدة ليلا يوم الحادث، وبعد مرور ساعة واحدة فقط وعند الساعة الثانية صباحا، تلقى شقيقها اتصالا من أهالى المنطقة، يفيد أن زوج شقيقته نزل فى الشارع وهو ملطخاً بدماء شقيقته، ويقول: أنا اتخرب بيتى وقتلت مراتى"، مشيرا إلى أن شقيقها صعد إلى الشقة وشاهد شقيقته وهى مطعونة عدة طعنات على سرير غرفة نومها.

وأضاف أن جميع الشواهد تؤكد أن العروس حتى لحظة مقتلها، كانت بكرًا.

وأضاف محمد عبد الحميد، من أهالى القرية، أن العروس تبلغ من العمر 24 عاما، وتعمل مدرسة ومشهود لها بحسن الخلق، لافتا إلى أن مشهد الجنازة كان مهيب، وخاصة أن جميع طلابها كانوا يقفون فى الجنازة ودموعهم تنهمر منهم.

وأضاف أن جميع أهالى القرية، فى حالة من الذهول حتى الآن، خاصة أن القرية لم تشهد مثل هذه الجرائم من قبل فهى جديدة على مجتمعنا القروى.

وكانت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تمكنت من إلقاء القبض على عريس يدعى أ فى بداية العقد الثالث من العمر بعد اتهامه فى واقعة إنهاء حياة عروس عقب 4 أيام على زواجهما باستخدام أداة حادة بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "أية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصابة بعدة طعنـات بأداة حادة سكين .