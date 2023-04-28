الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة هند رشاد تستعرض مع أهالي كرداسة موقف مشروعات الطرق بالمركز

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، جلسة مع عدد من ممثلي عائلات مركز كرداسة بالجيزة بناءًا على دعوة الأهالي، لاستعراض الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من مشروعات الطرق بالمركز والخطة المستقبلية وتم الاستماع لكافة المقترحات والتوصيات بشأن الطرق الداخلية في مركز ومدينة كرداسة خصوصا في قريتي ناهيا وكومبرة.

وشارك باللقاء الموسع الدكتور طه أبوبكر سعدالله، أمين مساعد الإعلام بالجيزة، ومحمود عرفه شحاته الأمين المساعد للحزب بمركز كرداسة والدكتور سعد شحاتة وصبحي عفيفى وعادل سلامة مطراوي وسيد شحاتة وأحمد الرفاعي، ممثلين عن المجتمع المدني، وذلك في حضور الإعلامية القديرة والنائبة السابقة فريدة الزمر.

وأكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أمين إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن المشروعات الخاصة بالطرق بمركز كرداسة تأتي ضمن توجيهات رئاسية بتحسين مستوى المعيشة لأهالي كرداسة، مشيرةً إلى أن الجهات المُنفذة لتلك المشروعات تأخذ كافة مقترحات الأهالي بعين الإعتبار قبل الشروع في التنفيذ ولذا يحرص حزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية على الاستماع المباشر للمواطنين واستعراض مقترحاتهم لعرضها على الجهات المعنية.

وكشف طه أبوبكر سعدالله، أمين مساعد الإعلام بالجيزة، أنه تم تقديم عدة طلبات ومقترحات من المواطنين مؤكدين أن حزب مستقبل وطن يبحث دائمًا وضعفي كيفية تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه أهالي كرداسة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

وأكد محمود عرفة شحاتة، أمين مساعد الحزب بمركز كرداسة، أن في الفترة القادمة سوف يتم تحديد يوم في كل قرية لمناقشة وحل المشاكل التي تواجهة المواطنين لرفع المعاناة عنهم، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة من خلال المساهمة في حل مشاكل المواطنين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم.

إعلام البرلمان الطرق الداخلية المجتمع المدنى النائبة هند رشاد بمحافظة الجيزة بمركز كرداسة حزب مستقبل وطن مجلس النواب

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